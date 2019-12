Deze films zijn te zien tijdens IFFR 2020

De films zijn ingedeeld in verschillende competities. Het vlaggenschip daarvan is de Tiger Competition, waarin dit jaar voor het eerst de films van tien in plaats van acht filmmakers te zien zijn.

Tiger Award

Van die tien gaat er aan het eind van het festival één winnaar met een Tiger Award en een geldbedrag van veertigduizend euro naar huis. Ook wordt de Special Jury Award uitgereikt, waar een prijs van tienduizend euro bij hoort.

De tien genomineerden zijn:

- El año del descubrimiento van Luis López Carrasco (Spanje/Zwitserland, wereldpremière)

- Beasts Clawing at Straws van Kim Yonghoon, (Zuid-Korea, wereldpremière)

- The Cloud in Her Room van Zheng Lu Xinyuan (Frankrijk/China, wereldpremière)

- Desterro van Maria Clara Escobar (Brazilië/Portugal/Argentinië, wereldpremière)

- Drama Girl van Vincent Boy Kars (Nederland, wereldpremière)

- La fortaleza van Jorge Thielen Armand (Venezuela/Frankrijk/Nederland/Colombia, wereldpremière)

- Kala azar van Janis Rafa (Nederland/Griekenland, wereldpremière)

- Nasir van Arun Karthick (India/Nederland, wereldpremière)

- Piedra sola van Alejandro Telemaco Tarraf (Argentinië/Mexico/Qatar/Verenigd Koninkrijk, wereldpremière)

- Si yo fuera el invierno mismo van Jazmín López (Argentinië, wereldpremière)

Big Screen Award

In de Big Screen Competition zijn negen films genomineerd. Deze films verdienen het volgens de programmeurs om na het festival óók op het grote doek te worden getoond.

De winnaar van de VPRO Big Screen Award wordt gegarandeerd in de Nederlandse bioscopen getoond en wordt door de VPRO uitgezonden op NPO 2. Bij de award hoort een prijs van dertigduizend euro, waarvan de helft is bestemd voor de distributeur die de film aanschaft.

De negen genomineerden zijn:

- El cazador van Marco Berger (Argentinië, wereldpremière)

- Eden van Ágnes Kocsis (Hongarije/Roemenië, wereldpremière)

- Énorme van Sophie Letourneur (Frankrijk, internationale première)

- The Evening Hour van Braden King (Verenigde Staten, internationale première)

- Fanny Lye Deliver'd van Thomas Clay (Verenigd Koninkrijk/Duitsland, internationale première)

- Mosquito van João Nuno Pinto (tevens openingsfilm van het IFFR) (Portugal/Frankrijk/Brazilië, wereldpremière)

- A Perfectly Normal Family van Malou Reymann (Denemarken, wereldpremière)

- Synapses van Chang Tso-chi (Taiwan, internationale première)

- A Yellow Animal van Felipe Bragança (Brazilië/Portugal/Mozambique, wereldpremière)

Bright Future Competition

In de Bright Future Competition, IFFR’s competitie voor debuterende filmmakers, gaan vijftien langefilmdebuten in internationale première of wereldpremière. De winnaar van de Bright Future Award wint tienduizend euro.

De vijftien films zijn:

- Babai van Artem Aisagaliev (Rusland/Verenigde Staten, wereldpremière)

- Chaco van Diego Mondaca (Bolivia/Argentinië, wereldpremière)

- Los fantasmas van Sebastián Lojo (Guatemala/Argentinië, wereldpremière)

- Fellwechselzeit van Sabrina Mertens (Duitsland, internationale première)

- For the Time Being van Salka Tiziana (Duitsland/Spanje/Zwitserland, internationale première)

- I Blame Society van Gillian Wallace Horvat (Verenigde Staten, wereldpremière)

- Moving On van Yoon Dan-bi (Zuid-Korea, internationale première)

- My Mexican Bretzel van Nuria Giménez Lorang (Spanje, internationale première)

- Ofrenda van Juan María Mónaco Cagni (Argentinië, wereldpremière)

- Panquiaco van Ana Elena Tejera (Panama, wereldpremière)

- A Rifle and a Bag van Isabella Rinaldi/Cristina Hanes/Arya Rothe (India, wereldpremière)

- Sebastian springt über Geländer van Ceylan-Alejandro Ataman-Checa (Duitsland, wereldpremière)

- The Trouble with Nature van Illum Jacobi (Denemarken/Frankrijk, wereldpremière)

- Truth or Consequences van Hannah Jayanti (Verenigde Staten, wereldpremière)

- Wisdom Tooth van Liang Ming (China, internationale première)