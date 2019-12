In de auto lagen dertig blokken hasj Foto: Politie Rotterdam IJsselmonde

De politie heeft in Rotterdam-IJsselmonde dertig blokken hasj in een auto aangetroffen. Er zijn twee mensen aangehouden.

Tijdens een surveillance in de nacht van dinsdag op woensdag spotte een agent in Rotterdam-IJsselmonde een drugsoverdracht in een auto.

De politie controleerde de auto en zag de blokken hasj in de auto liggen.