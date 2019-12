De politie heeft dinsdag in Rotterdam een 33-jarige man uit Hongarije opgepakt. Hij is daar veroordeeld voor een zedendelict met een minderjarige en voor het bezit van kinderporno. Hij moet nog een straf van tien jaar uitzitten.

Een team dat is gespecialiseerd in het opsporen van mensen die nog een straf moeten uitzitten, kreeg vanuit Hongarije het verzoek om de man op te pakken. Justitie is een onderzoek naar de man gestart. Hij is opgepakt en wordt overgedragen aan Hongarije.