Rijbanen N59 tussen Hellegatsplein en Schaapsweg worden gescheiden

Het scheiden van de rijbanen is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de weg veiliger te maken. Zo is de verkeerssituatie op het Hellegatsplein al veranderd en zijn de stoplichten op een aantal kruisingen aangepast.

Ook worden er maatregelen genomen om de weg te verduurzamen. Dit gebeurt onder andere door het plaatsen van bushaltes met pakketkluizen die het bezorgverkeer moeten verminderen en bandenpompen langs de kant van de N59 die het brandstofverbruik inperken.



Bestuurders blij met gemaakte afspraken

Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland is blij met het pakket aan maatregelen: “Met alle maatregelen samen verbeteren we de veiligheid van de weg én de bereikbaarheid van Goeree-Overflakkee. Tegelijkertijd past het mooi in onze ambitie van schone energie voor iedereen”.

Wethouder Peter Feller van de gemeente Goeree-Overflakkee vult hierop aan: “Ik ben blij met de maatregelen die we nu gaan treffen. Goed dat het nu écht concreet wordt. Voor mij hebben de maatregelen op het gebied van de verkeersveiligheid en doorstroming de hoogste prioriteit. De aanleg van de rijbaanscheiding is hierbij van cruciaal belang!”

Naar verwachting is de rijbaanscheiding op het traject Hellegatsplein – Schaapsweg eind 2022 klaar.