Wel plek voor Boijmans op Zuid, niet voor tentoonstellingen

Er is toch een tijdelijke locatie gevonden op Rotterdam-Zuid voor museum Boijmans van Beuningen tijdens de verbouwing. Het gaat om een oude technische school in Hillesluis. Daar kunnen alleen geen tentoonstellingen gehouden worden, zoals de raad wel wilde. Boijmans zou er voornamelijk workshops willen geven en in contact willen komen met lokale kunstenaars.

De nieuwe locatie staat aan de Hillevliet 90 in Rotterdam-Zuid. In het pand zit ook een Huis van de wijk Hillevliet en een vestiging van Humanitas. Vanaf februari kan Boijmans er terecht.

"Het wordt voornamelijk een leer- en werkplek waar mensen uit de omgeving met kunst in aanraking kunnen komen", vertelt wethouder Said Kasmi. "Ook kan Boijmans hier een nieuwe verbinding aangaan met nieuwe generaties, met nieuw talent en kunstenaars. Op die manier kan Boijmans zelf leren en nadenken welk museum ze in de toekomst willen zijn."

Troostprijs

Dat er geen tentoonstellingen georganiseerd kunnen worden, maakt het voor Kasmi geen troostprijs. "Eerder een hoofdprijs", laat hij weten. "Het plan was om de mensen op Zuid meer met kunst en cultuur in aanraking te laten komen en deze locatie hartje Rotterdam-Zuid is dan ook perfect."



Volgens Kasmi wordt er misschien in de toekomst nog gezocht naar een mogelijkheid voor tentoonstellingen, maar er wordt in ieder geval niet meer gekeken naar een ruimte waar dat nu wel direct kan. Die zoektocht duurt namelijk te lang en heeft niets opgeleverd.

De raad had de wethouder de opdracht gegeven een locatie te zoeken waar ook tentoonstellingen gehouden konden worden. Lange tijd werd onderhandeld over het oude V&D-pand in winkelcentrum Zuidplein. Dat bleek uiteindelijk te duur te zijn.