Minder vuurwerkvrije zones in Schiedam met Oud en Nieuw

Waar vorig jaar bijna een derde van Schiedam knalvuurwerkvrij was schakelt de gemeente ditmaal een tandje terug. "In zo'n groot gebied is handhaving het probleem. We waren een beetje doorgeschoten", beaamt burgemeester Lamers van Schiedam.

Dit jaar beperkt Schiedam de vuurwerkvrije zones tot zo'n 15 locaties in de stad. "Kinderboerderijen, winkelcentra, verpleeghuizen en metrostations blijven taboe voor knallen", zegt Lamers. "Het grappige is dat bewoners van verzorgingshuizen juist klaagden dat er niets gebeurde en er niets te zien was", lacht Lamers. "Personeel van een tehuis heeft toen zelf maar vuurwerk gekocht en afgestoken in het vuurwerkvrije gebied".

Preventie

De maatregelen die Schiedam neemt om de jaarwisseling ordentelijk en veilig te laten verlopen raamt de burgemeester op zo'n 50 tot 60.000 Euro.

"Preventie is de rode draad. Er wordt voorlichting gegeven op scholen, losse troep wordt opgeruimd in de stad, afvalcontainers worden afgesloten, we zetten extra handhavers in, geen vreugdevuren en we hebben weer zo'n 70 inwoners bereid gevonden ook onze ogen en oren te zijn", somt Lamers op.

"Bovendien schrijven we notoire overlastgevers een brief dat we ze in het snotje hebben".

Niet handig

De CDA-bestuurder wil alleen over een officiële vuurwerkshow in de stad nadenken als er een landelijk verbod komt op consumentenvuurwerk. "De RET blijft rijden zodat mensen ook naar de grote vuurwerkshow kunnen gaan in bijvoorbeeld Rotterdam".

Cor Lamers hoopt evenals veel collega's op een landelijk verbod op knalvuurwerk door het kabinet. "Er moet een landelijke lijn komen, alleen siervuurwerk. Het is niet handig dat iedere gemeente eigen maatregelen neemt".