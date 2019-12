Metersbreed scherm met reisinformatie op Rotterdam Centraal

"Mooi hoor!" reageert een reiziger, terwijl ze zoekt naar de juiste vertrektijden van haar trein. "Heel handig", reageert een ander. "Ik moet altijd zoeken naar die kleine bordjes, dus dit is wel een uitkomst."

Het nieuwe scherm hangt voor de poortjes bij het Service Center aan de centrumzijde van het station. Volgens een woordvoerder van de NS was het scherm een lang gekoesterde wens van reizigers: "Het scherm was echt een verzoek van de reizigers. Er is echt behoefte aan. Zeker in het geval van een storing, dan weet je of je nog een kopje koffie kunt halen."

De NS heeft alleen nog leuke reacties binnen gekregen op de komst van het scherm, vertelt de woordvoerder. "Veel mensen zijn blij dat het er is. Je ziet dat reizigers bij binnenkomst ook echt even stil blijven staan bij het scherm."

"Heel prettig", zegt een van de reizigers, die op dat moment voor het scherm staat. "Helder en duidelijk dit, een heel fijn hulpmiddel."