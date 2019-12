Metersbreed scherm met reisinformatie terug in Rotterdam Centraal

Het nieuwe scherm hangt voor de poortjes bij het Service Center aan de centrumzijde van het station. Volgens Marjan van Rintel van de NS was het scherm een lang gekoesterde wens van reizigers: "Het is een extra houvast voor reizigers, naast de kleinere overzichtsborden op het station en natuurlijk de informatie in de NS-app."

Ook de stations van Den Haag en Utrecht krijgen een groot scherm. In Den Haag wordt begin januari het 7 bij 2 meter grote scherm geopend.