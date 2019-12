Advocaat: 'Cambuur is een heel vervelende ploeg'

Voor Advocaat, die Ié, Karsdorp en Haps mist in Friesland, is het belang duidelijk. "Vijf wedstrijden betekent Europees voetbal. En de finale wordt hier gehouden. Wij beginnen met een heel vervelende ploeg. Cambuur doet het uitstekend in de competitie. We hebben videobeelden gezien en dat wordt echt wel een strijd. Ze gaan vol op de aanval, druk zetten. Hun publiek is bijna net zo fanatiek als dat van Feyenoord. Maar je kan ook weer profiteren van het fanatisme van die ploeg."

Onder leiding van Advocaat heeft Feyenoord in de competitie nog altijd niet verloren. Sinds de Hagenaar aan het roer staat, hebben de Rotterdammers zoveel punten verzameld dat zij - gemeten vanaf zijn komst - tweede in de eredivisie zouden staan. "Ik doe het op mijn manier", licht Advocaat toe. "En dat is niet arrogant bedoeld, maar mijn manier van mensen benaderen is kennelijk toch anders. Wel op voetbal gericht. In mijn carrière ben ik aanraking gekomen met een aantal bepalende mensen, onder wie Rinus Michels. Dat zal ook wel mee spelen."

Cambuur-Feyenoord begint donderdagavond om 20.45 uur en is vanaf 20.00 uur live te volgen in Radio Rijnmond Sport.