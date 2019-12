Boerenprotest Shell Pernis rustig verlopen

Zo'n vierhonderd boeren uit Alblasserwaard en omstreken verzamelden zich woensdag bij Shell Pernis om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen van de politiek. Zij reden met hun trekkers vanuit industriebedrijf Chemours in Dordrecht over de A16 en A15 naar Pernis. "Ik wil een toekomst hebben en dat zit er zo niet in", vertelt één van de jonge boeren.