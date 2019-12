Tweebosbuurt lucht hart bij speciale kerstboom

Bewoners van de Tweebosbuurt in Rotterdam hangen hun kerstgedachten in een speciale kerstboom

"Ik hoop dat ik goede buurt krijgt", staat in kinderhandschrift geschreven. Het briefje hangt in een kerstboom in het hart van de Rotterdamse sloopwijk de Tweebosbuurt. Daar konden de bewoners woensdag hun kerstwens delen. Dat mocht gaan over de aanstaande sloop, maar ook over heel andere dingen.