'Speciale dag' met kerstdiner in Sliedrechtse Elimkerk

Het kerstdiner in Sliedrecht werd drukbezocht

'Speciale dag' in Sliedrechtse Elim kerk

De kerk in Sliedrecht zit vol met kerstdiner

"Het is overheerlijk", vindt een jongen. "Ik zit al aan mijn tweede bord." Waar er bij de eerste keer nog netjes groenten op zijn bord lagen, heeft hij die de tweede keer achterwege gelaten. "Het is alleen maar kip", zegt hij met zijn mond vol.

"De kip gaat hard", beaamt Annemieke. Ze helpt al jaren met het organiseren. "We doen dit nu voor de zevende keer en Sliedrecht kan eigenlijk ook niet meer zonder. Mensen verwachten dat we doen en het is dan ook heel gezellig."

Voorzitter René Serno, van Samen voor Sliedrecht, legt uit dat het diner echt vanuit de kerstgedachte is ontstaan. "We willen deze mensen het gevoel van Kerst geven en ze met elkaar in contact laten komen." Dat kan ook weer helpen tegen de eenzaamheid, hoopt Serno.

Een vrouw knikt instemmend. "Door omstandigheden heb ik geen familie om me heen, maar ik ben hier heel blij mee. Dit is toch weer afleiding."

Speciale dag

De man naast haar schraapt zijn bord leeg en zegt: "Het diner is voor de minder kapitaalkrachtigen en helaas hoor ik daar ook bij. Leuk is het gelukkig wel. Ik heb niet zoveel geld om ergens te gaan eten, dus ik heb hier wel naar uitgekeken."

Ondertussen wordt er flink gesmuld van het diner. "Thuis eten we dit nooit", laat een tiener weten. Speciaal voor de gelegenheid heeft hij een pak aangetrokken: "Dit heb ik alleen aan met speciale gelegenheid en voor mij is dit wel een speciale dag!"