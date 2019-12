Schaatsen voor onderzoek tegen kanker: 'Iedereen kan meedoen'

Het Daniël den Hoed Fonds en de Erasmus MC Foundation organiseren in februari samen 'Schaatsen voor Daniël', om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.

"We roepen iedereen op om naar het event te komen", vertelt Shakira Sohier van het Daniël den Hoed Fonds. "Ik denk dat iedereen wel iemand kent die te maken heeft of heeft gehad met kanker."

Daar wordt nu aandacht aan besteed. "Voor wie schaats jij? Want al het geld dat we 8 februari ophalen gaat naar wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC." Het is de bedoeling dat vrienden, familie en kennissen de schaatsers sponsoren en op die manier het goede doel steunen.

Persoonlijke therapie

Leonore Tuyt, directeur van de Erasmus MC Foundation, vertelt waarom dit onderzoek zo belangrijk is. "We proberen iedere patiënt therapie te geven die precies bij die persoon past. En ik zeg even gemiddeld: bij vijftig procent werkt het wel en bij vijftig procent werkt het niet. We gaan op zoek naar wat specifiek bij jou werkt."

En dat is nog niet gemakkelijk. Bij de bestrijding van kankercellen worden ook gezonde cellen aangevallen. "Je kan maar zoveel geven, want anders ga je ten onder aan de bijwerkingen. We gaan nu op zoek naar hoe we alleen de kankercellen kunnen bestrijden. Zodat we meer van het medicijn kunnen geven tegen de kanker en de rest met rust wordt gelaten. Met een grotere kans op overleven."

'Samen gaan we er komen'

Hoewel er miljoenen euro's nodig zijn om dit onderzoek te kunnen gaan uitvoeren, helpt zo'n actie als deze wel, vindt Leonore. "Heel de wereld werkt hieraan, dus als we allemaal ons steentje bijdragen, dan gaan we er samen komen."

Op 8 februari kan tussen 16:00 en 21:00 uur geschaatst worden op de 400 meter baan. "Maar het gaat er niet om hoeveel je schaatst", benadrukt Shakira. "Iedereen kan meedoen, getraind en ongetraind.