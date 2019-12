Een hond als teken van seksueel misbruik

Het was een ongebruikelijke bezoeker in de Rotterdamse rechtbank woensdag: een hond. De bordercollie was meegekomen met een van de slachtoffers in een zedenzaak. "Zonder hond zou ik hier niet kunnen zijn."

Zij wilde ook graag haar verhaal doen in de rechtszaal, maar dat gaf een probleempje: de advocaat van de verdachte was allergisch voor honden. En zonder het dier ging het niet voor haar. De vrouw volgde de zaak noodgedwongen achter glas, boven op de publieke tribune. Advocaat Frank Hamers las namens haar de slachtofferverklaring voor.

"Door jou ben ik in een isolement gekomen. Dankzij de hulphond probeer ik weer contact te maken met andere mensen. Ik verhef mijn stem voor mijzelf en voor anderen."

In totaal vijf vrouwen hebben aangifte gedaan van seksueel misbruik tegen tantramasseur Edwin M. Hun getuigenissen in de rechtszaal waren gelijkluidend. Een van hen eiste zelfs dat de verdachte haar aankeek, terwijl zij haar verhaal deed.

"Veel mensen kwamen naar je toe, Edwin, met bagage en beschadigingen. Daar heb je op een walgelijke manier misbruik van gemaakt. Manipulatie van de hoogste orde. Ik kreeg een intuïtieve massage die alle grenzen overschreed. Wie wil er nu bevredigd worden door een masseur? Ik niet."

Verdachte M. had zich inderdaad omgedraaid in de zaal en keek haar al die tijd stoïcijns aan. Hij spreekt de verhalen van de vrouwen tegen. "Absolute onzin", "Misschien hebben de vrouwen het zo gevoeld, maar het klopt niet" en: "De groots mogelijke leugens die ik ooit heb gelezen."

'Smerig en dom'

Dat laatste slaat op een vrouw die zelf misbruikslachtoffer was in haar jeugd. "Ik voelde mij smerig en dom dat ik weer over mij heen had laten gaan. Juist deze man, die ik vertrouwde, maakte misbruik van mijn verleden."

Ze was naar de tantramasseur gegaan "omdat hij zei me te kunnen helpen de controle over mijn lichaam terug te krijgen. Maar hij trad ver buiten mijn grenzen en ik raakte verward. Hij zei dat dit erbij hoorde." De vrouw heeft last van paniekaanvallen en vertrouwt behandelaars niet meer. "Ik heb zelfs 113 gebeld omdat ik niet meer wilde leven."

Tantramassage wijkt af van de doorsnee massage doordat het zich meer richt op het spirituele dan de spieren. Edwin M. zegt dat het aanraken van geslachtsdelen daar zeker onderdeel van kan zijn. "Het helpt blokkades weg te halen. Een penetratie is binnen tantra niet altijd seksueel. Het kan ook een manier zijn om energie over te dragen."

Bij een van de vijf vrouwen erkent hij 'dat hij meer lichaamsdelen heeft gebruikt dan alleen zijn handen'. "Zij was ook tantramasseur en we hadden de penetratie afgesproken. We waren heel open, een soort ontdekkingsreis."

Strikte afspraken

Hij had wel vaker sessies gedaan waarbij aanraking van intieme delen voorkwam. "Maar alleen als daar vooraf strikte afspraken over waren gemaakt." Bij de vier andere vrouwen die aangifte deden, zou dat allemaal niet hebben gespeeld. "Daar is niets gebeurd."

Volgens Edwin M. wordt er al jaren een hetze tegen hem gevoerd door het Meldpunt Tantra Misbruik . "Het is een persoonlijk vete. Ik denk dat de vrouwen die aangifte hebben gedaan door het meldpunt zijn beïnvloed".

Zijn tantra-praktijk is gesloten. Ander werk heeft hij nog niet gevonden. "Ik krijg geen VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), dus ik kan niet eens vrijwilligerswerk doen. Ik leef van de bijstand, woon anti-kraak en heb schulden."

De hond, de slachtoffers en de verdachte. Allen illustreerden ze het drama dat op de massagetafel was ontstaan. Als het aan justitie ligt, gaat Edwin M. een tijdje de cel in. De rechter doet op 15 januari uitspraak.