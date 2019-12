Jan begon in oktober aan zijn stralende kersttuin, dit is het resultaat

Het is op zijn zachtst gezegd een opvallend gezicht aan de Hugo de Grootstraat in Sliedrecht: de knipperende kersttuin van de familie Spuy. Alles glittert en beweegt en geeft licht in de voortuin. Er staat een grote schoorsteen waar een kerstman uit tevoorschijn komt en een meterslange mini-kabelbaan tilt gondels met ski-poppetjes de tuin op en neer.

"Lampjes, alles, hier daar gaat de kerstman weer", wijst Jan Spuy naar weer een andere lichtgevende kerstman, deze 'klimt' aan een lichtgevend touw op en neer langs de muur van het huis.

"We zijn een jaar of vijftien geleden begonnen met een slangetje om de goot", vertelt Jan. Nu is elke vierkante centimeter bezet door iets wat licht geeft. Dat kost wat meer tijd dan een lichtslang aan de dakgoot. "Ik ben ongeveer in oktober begonnen."

En mocht het jongste publiek de oplichtende, bewegende kerstovervloed niet spannend genoeg vinden, dan heeft Jan nog een kaart achter de hand. "Dit is een kabouter, daar heb ik een kerstmannenpak overheen gedaan en die plast, wijst Jan. "De kinderen vinden dat prachtig."

De lichtjestovenaar neemt zich elk jaar voor om wat minder neer te zetten, maar dat voornemen sneuvelt steeds opnieuw: "Als ik eenmaal aan het bouwen ben, dan vind ik het mooi."