FC Dordrecht ondanks 3-0 nederlaag met opgeheven hoofd uitgeschakeld in KNVB Beker

FC Dordrecht is er niet in geslaagd te stunten op bezoek bij Heracles Almelo. De Almeloƫrs waren met 3-0 te sterk voor FC Dordrecht. De ploeg van trainer Claudio Braga bleef echter voetballend goed overeind tegen de eredivisionist.

Vanaf het eerste fluitsignaal werden de verhoudingen duidelijk. Iedere fout van FC Dordrecht leverde een kans op voor Heracles. Binnen het kwartier konden Mauro Junior en Sylvester van der Water afdrukken, beide inzetten vielen ten prooi aan FC Dordrecht-doelman Petar Stoskovic. Na zeventien minuten was Stoskovic het antwoord schuldig op een knappe inzet van Cyriel Dessers.

Toch kwam de ploeg van trainer Claudio Braga met fris en goed voetbal terug in de wedstrijd. Het resulteerde in grote kansen voor Pedro Marques, die recht op doelman Michael Brouwer kopte, en Jari Schuurman, die van zeventien meter over de lat schoot.

Vijf minuten na rust maakte Sylvester van der Water een einde aan Dordtse hoop op een stunt. Van der Water trok vanaf de rechterflank naar binnen en schoot zuiver raak in de verre hoek. Pas in de slotfase maakte Tim Breukers na goed voorbereidend werk van Cyriel Dessers de 3-0 voor de Heraclieden. FC Dordrecht probeerde in de tussenliggende periode nog de aansluitingstreffer te maken, maar enkele kansen waar Nelson Amadin een grote rol in had, gingen verloren.

Heracles - FC Dordrecht 2-0

17' Cyriel Dessers 1-0

50' Sylvester van der Water 2-0

86' Tim Breukers 3-0

Opstelling FC Dordrecht: Stoskovic; Ormonde Ottewill, De Abreu, Montsma (58' Lewis), Gronsveld; Smith, Schuurman, Wehrmann; Vicario, Marques (66' Achahbar), Amadin