Feyenoord Basketball heeft in de vierde ronde van het bekertoernooi een eclatante zege geboekt op Landstede ZAC. In Zwolle werd het maar liefst 93-47 in het voordeel van de Rotterdammers.

Dat de zege zo ruim uitviel is niet vreemd. De Zwolse club speelt een niveau lager dan Feyenoord Basketball dat derde staat in de Dutch Basketball League. De grote man aan de kant van Feyenoord Basketball was Coen Stolk. De forward maakte dertig punten in de wedstrijd.