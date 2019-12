Scorende Zirkzee helpt Bayern aan zege bij competitiedebuut

Joshua Zirkzee heeft bij zijn debuut in de Duitse Bundesliga gescoord voor Bayern München. De treffer van de 18-jarige spits, die zijn jeugdopleiding bij Feyenoord genoot, was een belangrijke. In het duel met SC Freiburg schoot Zirkzee de 2-1 voorsprong op het bord.

De geboren Schiedammer viel in de negentigste minuut in voor Philippe Coutinho bij een 1-1 stand in Freiburg. Met zijn eerste balcontact werkte Zirkzee de bal door de benen van landgenoot en Freiburg-doelman Mark Flekken voor de voorsprong. Diep in blessuretijd vergrootte Serge Gnabry de score tot 3-1.

Mede door het doelpunt van Zirkzee vindt Bayern München zich terug op de derde plaats met dertig punten, vier punten achter koplopers Borussia Mönchengladbach en RB Leipzig.