'Cruiseschepen hoeven niet naar Maasvlakte'

Het college van Rotterdam kiest voor cruiseschepen aan de Wilhelminakade in het centrum van Rotterdam, met de mogelijkheid van walstroom. En dus niet voor verplaatsing van de Cruiseterminal naar bijvoorbeeld de Maasvlakte, zoals sommige partijen liever zien. Dat is deze week besloten, vertelde wethouder Van Gils tijdens de Dag van de Haven in het Nieuwe Luxor.

Nu is er nog veel kritiek op de uitstoot en de herrie die de generatoren van de cruiseschepen veroorzaken. Door de cruiseschepen van walstroom te voorzien, kan die kritiek verstommen, is de gedachte van het college.

Miljoeninvestering

De nieuwste lichting cruiseschepen is geschikt om aan de stekker te gaan, maar de aanleg van een walstroomvoorziening is een miljoeninvestering en daar wilde de gemeente niet aan. Nu dus wel.



Wethouder Van Gils: "Een verkenning naar alternatieven en financiën kost te veel tijd. En eigenlijk willen we gewoon dat de schepen op de Wilhelminapier blijven. Dat is goed voor de economie, goed voor de plaatjes en leuker voor de toeristen. Dan moet je daar niet nog jaren op studeren."

Naast de investering voor walstroom wordt er ook gekeken naar de infrastructuur rond de Cruiseterminal en het gebouw zelf. "Als er meer en grotere schepen komen, dan moet dat ook kunnen. Maar daar gaan we verder over nadenken, niks ligt nog vast."

Discussie

"We hebben richting willen geven aan de discussie door een voorkeur aan te geven en niet langer alle opties open te houden," zei de wethouder tijdens het jaarlijkse feestje van de industrie en scheepvaart in de Rotterdamse haven. "Pas als blijkt dat het echt niet kan, dan komen de andere opties in beeld."

Nick Hoogeweij van Cruise Port Rotterdam is blij met de keuze van het college. "We zien uit naar de toekomst. Dit is een mooie eerste stap en we gaan er zeker aan meewerken."

Walstroom

Rotterdam zet flink in op walstroom. Zo startte vorige week nog een pilot met walstroom voor kleine zeescheppen aan de Parkkade.



Er wordt gewerkt aan een voorziening voor kraanschepen bij de landtong van Rozenburg. Ook de binnenvaart kan al jaren gebruikmaken van walstroom.