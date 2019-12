25 jaar na nummer 1-hit komt Hermes House Band met nieuwe muziek

Eugene Lont, oud-bassist van de Rotterdamse Hermes House Band, kan het zich nog als de dag van gisteren herinneren: hun versie van I Will Survive oversteeg Dromen Zijn Bedrog van Marco Borsato en kwam op nummer 1 terecht in de Top 40. Vijfentwintig jaar laten is hij nog steeds bij de band betrokken als manager.

"We waren onwijs betrokken bij wat er gebeurde rondom de band. Ik was op dat moment in mijn studentenkamer, ik stond op het punt naar bed te gaan. Mijn compagnon belde me op de huistelefoon." En toen hoorde hij dat ze op nummer 1 stonden. "Ja, gejuich natuurlijk, huisgenoten erbij, iedereen blij op de stoep in Kralingen."

'Lalala'

Het succes van de plaat heeft de band ook wel een beetje te danken aan Feyenoordfans. "Het werd opgepikt door de Feyenoordaanhang. Die zongen ons 'lalala' toen ook al luidkeels mee. Je hoort het nog altijd als er gescoord wordt in de Kuip."

Hoe dat 'lalala' eraan vast is gekomen? "In het origineel zit een vioollijntje dat erop lijkt. Wij staan erom bekend om eenvoudige meezingversies te maken van wat er al bestaat. Maar het was een ingewikkeld nummer om te spelen voor ons. Toen hebben de blazers een wat vereenvoudigd lijntje van gemaakt, dat werd 'lalala'."

Twee Hermes House Bands

Ook op het WK in Frankrijk afgelopen jaar werd het nummer gebruikt. Het voerde daardoor zelfs even de Franse hitlijst aan. Mede door deze successen is Lont nog steeds trots op de Hermes House Band.



Ondertussen zijn er twee versies van de band: een internationale en de studentenband. Bij beide bands is Lont nog betrokken, als directeur van boekingsbedrijf Xplo. "We doen de boekingen en produceren alle platen. In binnen- en buitenland."

Hierbij pakt hij dan ook nog weleens zelf de basgitaar en speelt mee. Ook treden ze nog weleens op met de oude bezetting.

Oud en Nieuw

En er komt nieuwe muziek aan. Er is namelijk een nummer gemaakt voor Oud en Nieuw. "In Duitsland vieren ze Silvester. Mark heeft een liedje geschreven 'I wish it was Silvester everyday'. De grootste oud-en-nieuwviering vindt plaats bij de Brandenburger Tor in Berlijn. Daar staan tot een miljoen mensen voor een podium. Daar zijn we vaker. Dit is het vijfentwintigste jaar dat dit wordt georganiseerd."

Ook volgend jaar gaan we weer veel van de band horen, maar wat precies, dat wil Lont nog niet zeggen. "Denk aan een groot optreden, met heel veel mensen. En een nieuw album: De Hermes Houseband Big Band."