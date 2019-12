'Niet alleen thuiszitten, naar het kerstdiner, wat daggie dan?'

"We willen een warm gevoel geven aan onze ouderen. Met name vereenzaamde ouderen", zegt Leo van Leeuwen, één van de vier Rotterdamse ondernemers die het gratis kerstdiner organiseren. Tussen de gangen door treden artiesten op zoals Simon Stokvis en Lee Towers. Ook oud-burgemeester van Rotterdam Ivo Opstelten houdt een praatje.

Samen met 70 sponsoren weten de initiatiefnemer elk jaar meer ouderen uit te nodigen. "Vijf jaar geleden waren het er 90, nu zitten er 400 ouderen aan het diner."

Twee dames aan tafel 22 zijn lyrisch over het diner. "Ik vind het geweldig, anders blijf je maar thuiszitten. Vorig jaar is mijn man overleden en die hield niet van zo'n diner. Maar dan ben je maar zo alleen hè? Dus ik zeg tegen haar: nu gaan we d'r naartoe. Wat daggie dan? Dit is het voorprogramma van de Kerst!"