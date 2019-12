Boom als inspiratie voor nieuwe 140 meter hoge woontoren naast Rotterdam Centraal

De gemeente Rotterdam wil graag dat ontwikkelaar Provast volgend jaar een 140 meter hoge woontoren gaat bouwen op het Delftseplein, naast Rotterdam Centraal. Als de ontwikkelingsovereenkomst begin volgend jaar is gesloten, is de gunning definitief.

Het gebouw heet Tree House en krijgt 275 woningen, waarvan ongeveer 185 huurappartementen en 90 koopwoningen. Er komt ook 15 duizend vierkante meter kantoorruimte voor technologiebedrijven en gedeelde werkruimte in het gebouw. Dat is iets minder dan een derde van de totale ruimte van de totale 41 duizend vierkante meter.

Op straatniveau, de zogenaamde plint van het gebouw, komen café's en restaurants. De bouw start naar verwachting in 2021 en de oplevering is gepland in 2024.

Wethouder Bas Kurvers: “Tree House is een welkome toevoeging aan het gebied. Met dit ontwerp van Provast krijgt Rotterdam Central District er levendigheid en warmte bij. Voor de toekomstige bewoners en ondernemers is deze locatie, naast Centraal Station, de meest centrale plek in de stad om te wonen of werken”, voegt de wethouder toe.

Boom als inspiratie

Het gebouw heet niet alleen Tree House vanwege het vele en zichtbare gebruik van hout. Het is geïnspireerd op het ecosysteem van bomen, die CO2 opvangen. Het gebouw wordt gemaakt van gerecycled materiaal, vangt regenwater op en moet met veel groen bijdragen aan de biodiversiteit en voor verkoeling zorgen. Ook regenwater dat bij hevige buien van het dak van het station stroomt, wordt door Tree House opgevangen.

Volgens de gemeente Rotterdam staat Tree House niet te dicht op Rotterdam Centraal. Aan de ene kant komt een publieke trap om op te zitten en aan de andere kant een mini-parkje.

Het gebouw is ontworpen door PLP Architecture met Rotterdamse co-architect ZUS, bekend van onder meer de gele Luchtsingel en Luchtpark Hofbogen.