Winkeliers Kleiweg blij met tijdelijke doorsteek tijdens feestdagen

Winkeliers op de Kleiweg in Rotterdam-Hillegersberg zijn blij dat er nu toch een tijdelijke doorsteek tijdens de feestdagen komt in de straat, zodat het winkelend publiek niet hoeft om te lopen vanwege werkzaamheden. De ondernemers hopen daarmee de geleden schade een beetje in te lopen. "Mensen zijn ontzettend blij als ze tussendoor kunnen piepen en wij kunnen dat goed merken: het is gelijk een stuk drukker", zegt Bernadette Liersen van bakkerij Klootwijk.

Ondernemers aan de Kleiweg ondervinden veel hinder van de noodzakelijke werkzaamheden onder de grond. Daardoor ligt een groot deel van de straat open. Klanten blijven weg, omdat het te veel omlopen is van de ene naar de andere winkel.

Tijdens het groot onderhoud worden het riool, de leidingen onder de grond en de tramrails vervangen. Voor de veiligheid van werklieden en voetgangers is gekozen om de straat met hekken en betonblokken af te zetten. De aannemer kan daardoor ook voortvarender te werk gaan en de hele klus sneller af hebben. Gevolg is wel dat de winkelstraat in tweeën is gedeeld, waar de bouwput als een onneembare vesting doorheen loopt.

Ook al duurt de hele klus zo een paar maanden korter, voor winkeliers is het behelpen. Zij zien klanten wegblijven. "Ik heb er behoorlijk last van en ik hoop dat ik het red", zei de bakster begin november tegen Rijnmond.



In overleg met de gemeente Rotterdam is besloten om twee weken, tijdens kerst en nieuwjaar, een doorgang te maken als tegemoetkoming. De winkeliers slaken een zuchtje van verlichting.

"Ik verwacht daar zeker van te profiteren. Ik hoop dat mensen die ons de afgelopen tijd hebben ontlopen vanwege deze toestand, nu weer een bezoekje brengen", zegt Perry Burg van Corry's Dierenwinkel. "Het is een druppel op de gloeiende plaat, maar alles is beter dan niets", vult hij aan.

Voor bakker Bernadette is de tijdelijke doorsteek een lichtpuntje in donkere dagen. Haar kerststaven en oliebollen zijn weer bereikbaar. "Wij zijn nog steeds nummer één, gelukkig nog wel, dus kom alsjeblieft je oliebolletjes halen."

De eigenaar van de dierenwinkel had de reconstructie van de Kleiweg graag anders gezien, omdat het een hele grote opoffering van de ondernemers vergt. "Ik heb begrip voor het onderhoud, alleen het is zo rigoureus", legt hij uit. "We zitten nu zo afgesloten en ik zie op andere plekken dat het anders kan." Van de gemeente Rotterdam had hij meer flexibiliteit verwacht. "Zij voelen de consequenties van de werkzaamheden niet zo in de portemonnee als wij."

De gemeente Rotterdam heeft een regeling voor de winkeliers om de financiële schade te compenseren. "We zijn er zelf sterk van overtuigd dat we het wel gaan overleven", zegt de eigenaar van de dierenwinkel strijdlustig. "Maar leuk is het niet."



De hekken om de werkzaamheden heen worden nu alleen verplaatst tijdens het bevoorraden van een aantal winkels. Dan piepen er gelijk voetgangers en fietsers tussendoor. Ook zij kijken uit naar het einde van de werkzaamheden. "We wonen hier om de hoek en met een kinderwagen is het een heel gedoe", zegt één van de klanten bij de bakker.

In het voorjaar van 2020 zijn de werkzaamheden aan de Kleiweg compleet afgerond. "Ik hoop echt dat het goedkomt, uit het diepst van mijn hart", besluit bakker Bernadette.