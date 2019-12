'Drukste zomer ooit voor Rotterdam The Hague Airport'

Rotterdam The Hague Airport verwelkomde op 21 november de tweemiljoenste passagier in één jaar tijd. Foto: Rotterdam The Hague Airport

Het aantal passagiers dat afgelopen zomer via Rotterdam The Hague Airport heeft gereisd, is met elf procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De luchthaven vervoerde in het derde kwartaal van 2019 ruim 760 duizend passagiers.

Volgens het CBS beleefden alle nationale luchthavens in Nederland, behalve Groningen Airport Eelde, dit jaar de drukste zomer ooit. In de maanden juli, augustus en september vlogen ruim 23 miljoen passagiers vanaf de Nederlandse luchthavens; het hoogste aantal luchtpassagiers per kwartaal ooit gemeten.

Ruim 87 procent van die passagiers vloog via Schiphol, negen procent via Eindhoven en de overige vier procent via Rotterdam, Maastricht en Groningen.

De meeste passagiers op Rotterdam The Hague Airport vertrokken vanuit of kwamen aan in het Portugese Faro (52 duizend). Dit aantal ligt weliswaar vier procent lager dan een jaar eerder, maar blijft desondanks de meest populaire bestemming. Ook Alicante (51 duizend) en Malaga (49 duizend) waren populair.

De Rotterdamse luchthaven bereikte een maand geleden de grens van twee miljoen passagiers in één jaar tijd. Het was voor het eerst dat Rotterdam The Hague Airport die grens doorbrak in een jaar.