Het weer van vandaag: bijzonder zacht

Vanavond en vannacht is er veel bewolking met in het oosten van de regio eerst nog opklaringen. In het westen van de regio zou wat lichte regen kunnen vallen. Het blijft bijzonder zacht; het kwik komt niet lager uit dan 10 of 11 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

Vooruitzichten

Het blijft t/m maandag wisselvallig met af en toe regen. Zaterdag blijft het tot de avond op de meeste plaatsen droog. Het blijft aanhoudend zacht. De kerstdagen verlopen zacht en groen met zon en bewolking.

Witte kerst

We spreken van een witte kerst als er in De Bilt op beide dagen een aaneengesloten sneeuwdek aanwezig is. Sinds het begin van de metingen van 1901 is er slechts 8 keer sprake geweest van een witte kerst. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2010.

Dan is er nog de ‘net-niet-witte-kerst’ en dat is wanneer bijvoorbeeld op slechts een van beide dagen sneeuw lag in De Bilt. Of er een onderbroken sneeuwdek aanwezig was. Een ‘net-niet-witte-kerst’ is 20 keer voorgekomen.