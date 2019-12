Rahiied A. hoort straf voor insulinemoorden

De rechtbank in Rotterdam doet donderdagmiddag uitspraak in de zaak rondom de insulinemoorden. De Rotterdamse verpleger Rahiied A. is volgens justitie schuldig aan vier moorden en zeven pogingen tot moord, door het onterecht inspuiten van insuline bij ouderen.

A. werd ruim twee jaar geleden, op 17 november 2017, aangehouden. De toen 21-jarige verzorger zou bij verzorgingshuizen in Puttershoek, Ridderkerk en Rotterdam in 2016 en 2017 zonder medische noodzaak insuline hebben toegediend aan bewoners. Vier van hen overleden en zeven mensen werden ziek. De toediening in 't Huys te Hoecke in Puttershoek was op camera vastgelegd.



Tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak beroepte A. zich in eerste instantie op zijn zwijgrecht. Pas op de laatste dag doorbrak hij het stilzwijgen, op een bijzondere manier: hij zette een paar woorden op papier, die de rechter vervolgens voorlas.

"Wat ik heb verklaard in november 2017 vind ik heel erg", stond erop. Toen de rechter vroeg of hij nog iets wilde toevoegen, schudde hij zijn hoofd. Zijn houding leidde eerder al tot verontwaardiging bij de vele familieleden van de slachtoffers.



De aanklagers gaan ervan uit dat A. vooral vanuit een doktersfantasie handelde. De verdachte was een verpleger in opleiding maar wilde graag dokter zijn, met bijbehorend drama, en hij had de behoefte waardering te krijgen, zo volgden de aanklagers de mening van de psychiatrisch deskundigen. Het zou A. er niet om gaan oude zieke mensen uit hun lijden te verlossen.

Tegen A. is eerder twintig jaar cel, tbs met dwangverpleging én een beroepsverbod van 25 jaar geëist. Justitie eist geen levenslang, omdat de verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar is en daarom tbs moet krijgen. Levenslang én tbs kan niet. Bij levenslang bestaat de kans dat de verdachte na verloop van tijd toch vrij komt en dan zou hij onbehandeld zijn. Dat vindt justitie een te groot risico.