Metroverkeer Rotterdam komt weer op gang na storing

Woordvoerder Margreeth Kadiks van de RET over de storing in het metroverkeer

Door een storing hebben er zo'n twintig minuten geen metro's gereden in Rotterdam en omgeving. Alle metro's op de lijnen A, B, C, D en E waren vanaf 07:50 uur gestremd.

Een zogeheten mobilofoonstoring was de boosdoener. Daardoor was er geen communicatie mogelijk met de metro's. Uit veiligheidsoverwegingen is toen het complete metroverkeer platgelegd, legt een woordvoerder van de RET uit. De metro's hebben tijdens niet stilgestaan in donkere tunnels, maar zijn allemaal doorgereden naar de dichtstbijzijnde stations.

Rond 08:15 uur kwam het metroverkeer weer op gang. De RET verwacht dat het metroverkeer vanaf 08:45 uur weer volgens dienstregeling rijdt.