'Verminder filevorming A29 door openingen Haringvlietbrug te beperken'

"Dat betekent dat iedereen overtuigd is van de noodzaak om er wat aan te doen", zegt Arnold de Man, fractievoorzitter van de VVD in de Hoeksche Waard.

De Haringvlietbrug (A29) verbindt de Hoeksche Waard met Noord-Brabant en Goeree-Overflakkee en gaat in het vaarseizoen (van begin april tot eind oktober) tot wel negen keer per dag open. Dat is voornamelijk voor de pleziervaart. Een aantal van die openingstijden liggen dichtbij de spitstijden, namelijk 09:30 uur, 15:45 uur en 18:30 uur. En dat moet anders, vindt de gemeenteraad.

Files

"Die brug gaat open en dat duurt toch wel tien minuten, waardoor het verkeer op de snelweg zich ophoopt", zegt De Man. "Je weet hoe dat gaat met file: voor de laatste vertrokken is, ben je toch al een tijdje onderweg. Het wordt in de Hoeksche Waard als groot probleem ervaren."

Volgens De Man komt het voor dat weggebruikers richting het zuiden al bij de Heinenoordtunnel in de file komen te staan vanwege een brugopening. "Het veroorzaakt een enorme file en het veroorzaakt sluipverkeer. Dat is niet prettig. Het is toch gek wat we voor een paar plezierbootjes elke dag die overlast ervaren."

'Weinig moeite'

De fractievoorzitter stelt dat het fileprobleem makkelijk op te lossen is door openingstijden aan te passen of bepaalde openingen te schrappen. "Het kost eigenlijk weinig moeite om dit te realiseren, dus ik hoop dat het voor komend vaarseizoen al wordt opgepakt. We maken ons druk om de komende renovatie van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel, terwijl we dit heel snel kunnen oplossen."

Wethouder Harry van Waveren (Infrastructuur) is volgens De Man al bezig met fileprobleem vanwege de Haringvlietbrug. Maar de beslissing om openingstijden aan te passen of te schrappen, ligt uiteindelijk bij Rijkswaterstaat. "Alleen ervaart hij nou niet veel bereidheid bij Rijkswaterstaat op dat gebied", zegt De Man.

"Hij vindt het een enorme steun in de rug om bij Rijkswaterstaat met een raadsbrede motie aan te komen. Het is goed om te horen dat ook gemeenten in West-Brabant en de gemeente Goeree-Overflakkee zo ervaren. Ik verwacht dat hij hiermee deuren kan openen."