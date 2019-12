Gerechtshof: Rotterdams sisverbod is in strijd met de grondwet

Rotterdam mag niet langer mensen bekeuren voor het naroepen en -sissen van mensen op straat. Volgens het Gerechtshof is het in strijd met de grondwet.

Volgens het hof is het strafbaar stellen van straatintimidatie in strijd met de vrijheid van meningsuiting.

In Rotterdam is het verbod op naroepen en -sissen van mensen opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat houdt in dat mensen die de regels overtreden een boete kunnen krijgen.

Het hof deed uitspraak in hoger beroep in een zaak tegen een 36-jarige Rotterdammer die vorig jaar zomer op straat acht vrouwen zou hebben lastiggevallen door ze na te roepen, kus- en handgebaren te maken en achter hen aan te lopen.