Voetbalvereniging Rozenburg op weg terug na magere jaren

Voetbalvereniging Rozenburg heeft de weg omhoog weer gevonden. Na wat magere jaren speelt de hoofdmacht van de amateurclub na de promotie van vorig seizoen in de tweede klasse D. In die competitie staat het maar twee punten achter nummer twee SV Charlois. Rozenburg leeft!

Het complex van Rozenburg aan de Vinkseweg zou niet misstaan in de tweede of derde divisie. Op het hoogste amateurniveau. Twintig jaar geleden acteerde de vereniging ook op het hoogste niveau, en veel jaren daarvoor. "Het stond hier vaak twee of drie rijen dik om de omheining heen. En ook uit waren er veel toeschouwers", herinnert oud-speler Rien de Bijl zich.

"Louis van Gaal, Ruud Geels, René van der Gijp, ze hebben hier allemaal gespeeld", zegt Ton de Groot, bij Rozenburg verantwoordelijk voor de sponsorzaken. Hij doelt op de wedstrijden die Rozenburg speelde tegen SC Heerenveen en Sparta. Met eigen jeugd. "Er zijn toen acht jonge talenten doorgestroomd naar het eerste elftal. Toen hebben wij elf jaar op het hoogste niveau gespeeld."

Spelers betalen

Maar daar kwam een eind aan toen Rozenburg spelers ging betalen. De club kwam financieel in zwaar weer en het eerste team degradeerde jaren achter elkaar. Inmiddels is er weer sprake van een opwaartse lijn. "Nu lopen er toevallig weer eigen talenten in het elftal. Het wordt gelijk weer drukker, mensen vinden dat leuk. We hebben een mooi complex, genoeg vrijwilligers, daar houden wij ons aan vast", aldus De Groot.