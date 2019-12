Rotterdamse nachtburgemeester Jules Deelder overleden

De Rotterdamse nachtburgemeester Jules Deelder is overleden. Dat is zojuist bekend geworden. Hij is 75 jaar geworden.

Deelder is afgelopen nacht overleden in het Erasmus MC, in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. Hij was de afgelopen dagen ziek.

Deelder was schrijver, dichter, muzikant en performer. Zo had hij eind jaren negentig een jazz-programma op Radio Rijnmond.

De dichter en performer vierde 24 november zijn 75e verjaardag. Rijnmondpresentator Roland Vonk zocht de nachtburgemeester van Rotterdam toen thuis op en praatte met hem over scheppingsdrang, de tijd, zijn drugsgebruik, een veranderende wereld en leven na de dood.



Ook zijn zeventigste verjaardag werd groots gevierd. Op Katendrecht werd hij vijf jaar geleden door gewone Rotterdammers en bekende Nederlanders in het zonnetje gezet.



Deelder mocht op zijn zeventigste verjaardag ook voor één dag de burgemeester van Rotterdam zijn. Onder luid applaus werd hij geïnstalleerd in de Rotterdamse raadszaal.



In zijn inaugurele rede doet hij een oproep tot meer eensgezindheid onder alle Rotterdammers.