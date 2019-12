Rijnmond-poll: Krappe meerderheid steunt boerenprotesten

Aanleiding voor de poll is de drukte op de ring Rotterdam die ontstond door zo'n vierhonderd boeren en hun tractoren die richting Shell Pernis trokken. Het verkeer op de A4, A20, A16 en A15 had daardoor te maken met vertragingen.

Het was niet de eerste keer dat de boeren demonstreerden tegen de stikstofmaatregelen. Uit onze poll blijkt ook dat veel mensen er klaar mee zijn (40 procent) en dat 16 procent er ook genoeg van heeft, maar wel de boeren steunt in hun protest.

Niet alleen automobilisten ondervonden last van de boerenprotesten, ook ondernemers waren onaangenaam verrast. Leen van Popering van Brasserie De Rotterdammer ligt op de route van de boeren naar Shell Pernis. Hij vind dat zijn zaak te lijden heeft gehad onder de acties. "Zo'n actie voeren, midden in het werkende hart van Rotterdam... Dat kan niet. We doen hier ons best. Dit is het echte werk hier, dus hier moeten ze vanaf blijven."