Een straatroof in Schiedam is opgelost. In de Bureau Rijnmond uitzending van 14 november toonden we u een man die een 78-jarige man uit Schiedam achtervolgde vanuit de Albert Heijn. Eenmaal buiten griste hij de portemonnee van de rollator van de bejaarde man. De 39-jarige verdachte heeft zichzelf gemeld op politiebureau. Naar eigen zeggen werd hij “door zijn familie uitgespuwd” nadat zij hem zagen in Bureau Rijnmond.