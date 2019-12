Gitarist Cok stond vorige week nog met Deelder op het podium: 'Dit komt onverwacht'

Van Vuuren werd donderdagochtend gebeld met het nieuws over het overlijden van zijn vriend. "Ik kreeg woensdag al te horen dat het optreden in Breda van vrijdag waarschijnlijk niet door zou gaan, omdat hij erg grieperig was. Maar dit had ik niet verwacht."

Deelder en Van Vuuren kenden elkaar al jaren. "Ik kwam hem tientallen jaren geleden al tegen op de rommelmarkt of in de platenwinkel. Toen hadden we het al over muziek en kunst. Hij was een wandelende encyclopedie en een autoriteit op jazz-gebied."

De twee namen twee jaar geleden nog een album met elkaar op, live in Walhalla op Katendrecht. "Eigenlijk was de volgende al in de maak. Dat is jammer, want die komt er niet."

Rotterdam en Jules Deelder hoorden bij elkaar. "Ik denk dat hij veel heeft betekend voor Rotterdam. Zeker op muziekgebied, de uitstraling, poëzie en literatuur... Zijn liefhebbers waren niet leeftijdsgebonden. Hij was een met iedereen."

"De man hoort zo bij de stad, en de stad bij Jules. Nu is hij tijdloos geworden. Ik had dit niet willen missen."