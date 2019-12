Vlag op Stadhuis Rotterdam halfstok vanwege overlijden Jules Deelder

De groen-wit-groene vlag van Rotterdam op het dak van het Stadhuis aan de Coolsingel hangt donderdagmiddag halfstok, vanwege het overlijden van Jules Deelder. Hij was de nachtburgemeester van Rotterdam en overleed in de nacht van woensdag op donderdag op 75-jarige leeftijd.

Deelder was de afgelopen dagen al ziek. Volgens gitarist Cok van Vuuren, die vorige week nog met hem op het podium stond, was er sprake van een griepje. "Ik kreeg woensdag al te horen dat het optreden in Breda van vrijdag waarschijnlijk niet door zou gaan, omdat hij erg grieperig was. Maar dit had ik niet verwacht."



Deelder is in de nacht van woensdag op donderdag overleden in het Erasmus MC, in het bijzijn van zijn vrouw en dochter.