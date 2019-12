ARCHIEF RIJNMOND 15 dec 2019 - Boekenbon

Afgelopen week heb ik geworsteld met een luxeprobleem. Ik liep tegen iets aan dat in zekere zin helemaal geen probleem is, maar dat wel tot ingewikkelde vragen leidde.Ingewikkelde vragen aan mijzelf.

Dit is de situatie: ik heb laatst een boekenbon gekregen, en met dat ding op zak kijk ik van de week rond in een boekwinkel, op zoek naar iets dat ik, nou ja, wel zou willen ‘hebben’. Iets waarvoor ik die boekenbon wel zou willen inzetten.

Ik kan bijna elk boek in de winkel ‘aanschaffen’ zonder dat het me iets kost.

Dat lijkt een situatie van grote luxe, maar toen ik er van de week ín zat, werd ik bevangen door een grote besluiteloosheid. Ik merkte dat ik me begon af te vragen waarom ik überhaupt een boek zou willen bezítten. Misschien geen beste vraag voor iemand die zelf twee boeken in de winkel heeft liggen. Maar ja.

Ja, en in het verlengde daarvan vroeg ik me af wat in het algemeen de waarde is van ‘bezit’.

Ik zou denken: bezit is alleen zinvol als je ook echt iets dóet met dat bezit.

Er zijn allerlei voorwerpen die je dagelijks gebruikt.

Borden, messen, vorken, een afdruiprekje.

Ik noem maar wat.

Daarvan is het bezit zeker handig.

Dingen die je maar zo af en toe gebruikt, zou je best kunnen delen.

Een auto bijvoorbeeld, of een boormachine.

En boeken?

Er zijn boeken die je aanschaft om er met zekere regelmaat in te kijken. Naslagwerken bijvoorbeeld. Alhoewel het internet inmiddels misschien handiger is voor het opzoeken van allerlei informatie ervaar ik naslagwerken als een prettig bezit. Ik lees sowieso liever een papieren boek dan een e-book. Van een tekst op een scherm word ik eerder moe.

Maar als ik heel eerlijk ben: de meeste boeken die ik het huis binnen sleep, lees ik maar één keer - áls ik er al aan toekom om ze te lezen. Daarna gaan ze de kast in.

Waanzin eigenlijk.

Een heel boek kopen om het één keer te lezen en dan neer te zetten als dood gewicht. Dan kun je het beter doorgeven aan een volgende. Maar ja, dan realiseer je je dat het wel vrij veel geld is, 25 euro of zo uitgeven om een boek één keer te lezen.

Stel je voor dat de bieb zulke tarieven zou hanteren.

Er zou niemand meer komen.

Nee, een gelezen boek doorverkópen, dat is dan een betere optie. Ik kijk weleens op Marktplaats en daar zie ik boeken van een jaar geleden voor een derde of minder van de nieuwprijs. Bij heel populaire recente uitgaven denk ik ook al gauw: als ik over een jaar nog nieuwsgierig ben, zoek ik er wel even naar op Marktplaats.

Maar daar heb ik allemaal niks aan met de boekenbon die in mijn zak zit te branden.

Na mijn vruchteloze bezoek aan de boekwinkel van de week moest ik opeens denken aan iemand die ik eens tegenkwam tijdens een of andere verre reis. Iemand die heel licht reisde. Hij had zo min mogelijk bagage bij zich. En dat ging zo ver dat als hij weer een pagina had gelezen in het boek dat hij bij zich had, hij die pagina eruit scheurde en weggooide. Allemaal ballast.

Wel een beetje zonde.

Je zou zo’n pagina eigenlijk ... moeten kunnen opeten.

Dat lijkt mij het ideale boek.

Het boek dat je na het lezen op-eet.

Bij het kopen van eten heb ik ook nooit zulke luxe-vragen als die me bespringen in de boekwinkel.

Ik zie het voor me.

Ik besteed mijn ‘boekenbon-bon’, zoals het dan heet, aan een eetbaar boek.

En als iemand me vraagt hoe ik het vond, zeg ik: een héérlijk boek. Ik heb er echt van genoten. Ik heb het verslonden.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

COVERS

2. You’ve got your troubles – Ger Smit

3. Toen ik geld had, had ik vrienden – Paul Clifton

4. To make you feel my love – Paul van Dongen

DRIE DICHTERS

5. Lijfgedicht – Jules Deelder

6. Terras & Amsterdam & De put – Rien Vroegindeweij

7. 1965 & Imelda – Hans Wap

8. Bobby’s schat – Marijke Hofland

AANKONDIGINGEN

9. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

10. Walk don’t run – Fab2