Oud-burgemeester over de nachtburgemeester: 'Hij verdient een blijvende herinnering'

Deelder overleed in de nacht van woensdag op donderdag op 75-jarige leeftijd. Hij was de nachtburgemeester van Rotterdam en ontmoette Peper zodoende op verschillende plaatsen. "Ik vond het buitengewoon origineel dat hij nachtburgemeester werd. Hij wilde het rumoer in de stad en de gezelligheid versterken. Daar was ik zelf ook een groot voorstander van."

Steun in de rug

Peper zag Deelder als een steun in de rug, omdat ook hij voor meer reuring in de stad was. "Voor zover ik me als burgemeester daaraan kon wijden door vergunningenbeleid, heb ik dat ook gedaan." Echt overleg hebben de twee nooit gehad. "Dat was verder aan de kunstenaar zelf."

De oud-burgemeester prijst Deelders artistieke kwaliteiten. "Hij maakte mooie en bijzondere gedichten en schreef bijzondere proza. Het was een man met een bijzonder optreden. Hij heeft het vuur van de jazz warm gehouden in de stad."

"Ik verbaasde me wel over het feit dat hij altijd hetzelfde was: altijd slank, pittig. Ik hoorde dat hij regelmatig drugs tot zich nam. Dat is mijn specialiteit verder niet, maar ik verbaasde me over zijn vitaliteit en zijn ongelooflijke werkdrift."

Eerbetoon

Met zijn kenmerkende 'lay-out', zoals Peper de verschijning van Deelder noemt, was hij een herkenbaar persoon. Een soort standbeeld in de stad heeft 'ie al, voor café Ari. Maar als het aan de oud-burgemeester ligt, komt daar nog een blijvende herinnering bij. "Dat verdient hij absoluut, geen discussie over mogelijk. Maar ik ga daar niet over."