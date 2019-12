Bautista Agut en Fognini op 47e ABN AMRO WTT

Roberto Bautista Agut en Fabio Fognini zullen in actie komen tijdens het 47e ABN AMRO World Tennis Tournament in februari. Spanjaard Bautista Agut staat negende op de wereldranglijst, Italiaan Fabio Fognini twaalfde. De twee zijn de negende en tiende speler die aankondigen naar Ahoy te komen.

Met de toevoeging van de 31-jarige Bautista Agut aan het toernooi komen er tussen 8 en 16 februari vier top tien spelers van de wereldranglijst in actie in Ahoy. De Spanjaard kwam in 2015 en 2016 ook al naar Rotterdam voor het WTT. Afgelopen maand won Bautista Agut met Spanje de Davis Cup. De 32-jarige Fabio Fognini debuteert op het toernooi in Ahoy.

Toernooidirecteur Richard Kraijcek kondigde eerder al aan dat Daniil Medvedev, Stefano Tsitsipas, Gael Monfils, David Foggin, Denis Shapovalov, Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov en Jannik Sinner deel zullen nemen aan het tennistoernooi in Rotterdam.