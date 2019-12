Live: Tapia in plaats van Fer op middenveld Feyenoord tegen Cambuur

Feyenoord neemt het donderdagavond in de KNVB Beker op tegen Cambuur Leeuwarden. De Rotterdammers trappen om 20:45 uur af in Friesland voor de tweede ronde van het bekertoernooi. Uiteraard is Radio Rijnmond Sport daarbij!

Zo kun je de wedstrijd live volgen in Radio Rijnmond Sport. Vanaf 20:00 uur beginnen we de voorbeschouwing, samen met oud-trainer Rob Baan. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel verzorgen vanaf 20:45 uur voor het live-commentaar bij de wedstrijd. Geen radio bij de hand? Via onderstaand liveblog mis je ook geen moment van Cambuur-Feyenoord.

Cambuur en Feyenoord troffen elkaar éénmaal eerder in de KNVB Beker. In het seizoen 1970/1971 won Feyenoord in de achtste finale op bezoek bij de Leeuwarders met 3-0. Feyenoord verloor in onderlinge ontmoetingen met Cambuur nog nooit.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat kan voor het duel met Cambuur niet beschikken over de nog gebleseerde Edgar Ié, Rick Karsdorp en Ridgeciano Haps.

Praat hieronder in de reacties mee met de voorbeschouwing en de wedstrijd. Denk jij dat Feyenoord een simpele bekeroverwinning tegemoet gaat?