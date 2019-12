Senesi schiet Feyenoord naar moeizame bekerzege op Cambuur

Tyrell Malacia in duel met Cambuur-back Doke Schmidt. (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Feyenoord heeft in een moeizame bekerwedstrijd uiteindelijk toch afgerekend met Cambuur. Verdediger Marcos Senesi zorgde ruim vijf minuten voor tijd voor de winnende treffer: 1-2.

De eerste helft was bijzonder matig van Rotterdamse kant, waarbij het eigenlijk wachten was op de openingstreffer van de thuisploeg. Die kwam er niet, waardoor Feyenoord na rust beter in de wedstrijd kwam. Aanvoerder Steven Berghuis krulde op schitterende wijze de openingstreffer binnen.

Lang kon Feyenoord niet genieten van de voorsprong, want een kleine tien minuten lag de gelijkmaker al in het net. Robin Maulun schoot een strafschop feilloos binnen na een ongelukkige overtreding van Renato Tapia. Even leek het momentum weer naar de thuisploeg terug te keren, maar Senesi schoot Feyenoord een paar minuten voor tijd toch naar de volgende ronde. Zelfs een hand van Cambuur-verdediger Doke Schmidt kon dat niet voorkomen.