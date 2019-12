Sparta-bestuurslid Van der Steene: 'Deelder stond altijd klaar voor Sparta'

Het overleden van Jules Deelder is ook bij Sparta hard aangekomen. Sparta-bestuurslid Charles van der Steene stond perplex toen hij het nieuws te horen kreeg. "Mijn vrouw liet mij een appje zien dat Jules Deelder was overleden. Dat was een grote schok."

De schok was voor Van der Steen des te groter, omdat hij niet wist dat Deelder ziek was. "We maakten bij zijn benoeming als Lid van verdienste, voor de wedstrijd Sparta - Vitesse, nog een dolletje. Ik zei: '75 jaar, driekwart eeuw Jules. Nog een kwart erbij en dan is het honderd. Dat zou een unieke prestatie zijn'."

Icoon

Deelder was een vaak geziene gast op Het Kasteel. Van der Steene noemt Deelder een clubicoon van de club. "Hij bezocht elke thuiswedstrijd en hij stond altijd klaar voor Sparta. Altijd met respect naar de club en de bestuurders toe. Dat vond ik heel bijzonder aan hem. Het was een icoon. Daarom vond ik het ook zo mooi dat hij op zijn 75ste verjaardag naar Het Kasteel kwam, terwijl hij 's avonds zijn feestje vierde in De Doelen."

Tv-commercial

Jules Deelder speelde een prominente rol in de eerste reclamespot van een voetbalclub ooit op televisie. Sparta speelde op 23 oktober 1985 in de Europa Cup III in De Kuip tegen Borussia Mönchengladbach. Voor die gelegenheid maakte Sparta een tv-commercial. Volgens Van der Steene hielp Deelder daar graag bij. "In 1985 waren we de eerste club met een commercial. We wilden er iets bijzonders van maken, omdat we moesten uitwijken naar De Kuip. Toen is het idee geboren om een commercial te maken en Jules was er gelijk voor te porren. Uiteindelijk reed Jules door het stadion in zijn zwarte outfit met de kreet 'De Borussen komen'. Iedereen moest naar het stadion komen. Dat was één van die dingen die lieten zien dat hij altijd klaar stond voor de club."

Dat de hemelpoort verdacht veel weg heeft van Het Kasteel

Wie Sparta zegt, zegt ook Jules Deelder. De club en Deelder zijn met elkaar verweven. Zo blijkt ook uit de tekst die aan de rand van de Kasteeltribune: 'De Hemelpoort heeft verdacht veel weg van Het Kasteel'. "Dat was één van zijn spreuken, als ik dat zo mag noemen. Hij was vaak met Sparta bezig. Overal waar hij kwam, of dat nou Groningen of Maastricht was, zal hij niet hebben nagelaten om nog even te Sparta daarin te noemen. Als de mooiste en beste club van Nederland."

Sparta houdt in de thuiswedstrijd tegen AZ een minuut stilte en zal spelen met rouwbanden. Volgens Van der Steene wil Sparta graag nog meer doen om Deelder te eren. "We gaan nog meer doen. We hebben met zijn vrouw en dochter gesproken. We hebben bij de familie aangegeven dat we graag onze medewerking willen verlenen. Dat hebben we bij de familie neergelegd, want we willen niet aan de familie voorbij gaan en de wensen die zij hebben."