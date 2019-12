Bloemen bij standbeeld Deelder naast Café Ari in Rotterdam-West

Deelder herdacht bij Café Ari in Rotterdam

De op 75-jarige leeftijd overleden nachtburgemeester Jules Deelder wordt door veel mensen uit Rotterdam en omgeving herdacht bij café Ari in Rotterdam. "Icoon van de stad. We gaan hem flink missen", zegt een man die een bos bloemen neerlegt bij het café dat vernoemd is naar Deelders dochter.