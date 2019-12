Rotterdamse advocaat van Taghi: 'Hij is uit Dubai 'ontvoerd''

Topcrimineel Ridouan Taghi is feitelijk ontvoerd door de Nederlandse overheid. Dat zegt zijn Rotterdamse advocate Inez Weski, kort nadat bekend is geworden dat Taghi naar Nederland is overgebracht.

Weski is donderdagmiddag meteen naar haar cliënt gegaan. Hij zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Ze is daar omdat Taghi door de rechter-commissaris zal worden verhoord.

Bij de EBI zijn extra zware veiligheidsmaatregelen getroffen. Auto's moeten lang wachten voor ze naar binnen kunnen en achter de poort staan bewapende en gemaskerde agenten.

Meest gezochte crimineel

Taghi werd begin deze week opgepakt in Dubai. Hij was de meest gezochte crimineel van het land. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij verschillende moorden. In Rotterdam zou hij verantwoordelijk zijn geweest voor een mislukte liquidatie.

Volgens Weski is Taghi zonder enige vorm van rechterlijke toetsing uit Dubai door Nederland opgehaald, om hier te worden vastgezet in de extra beveiligde gevangenis in Vught.

Eerder, toen Taghi nog niet was getraceerd, stopte Weski met de verdediging van hem in het liquidatieproces Marengo. Volgens haar was er geen sprake van een eerlijk proces tegen haar cliënt, die daarin de hoofdverdachte is. Zij pakt de draad nu weer op.

Bezwaar tegen uitzetting

Weski kondigde aan dat zij bezwaar zal maken tegen de gang van zaken rond de uitzetting van Taghi naar Nederland.

Volgens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is het overbrengen van Taghi naar Nederland volgens de regels gegaan.