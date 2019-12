Aboutaleb over Deelder: 'Zonder nachtburgemeester zal ik onrustig slapen'

Burgemeester van Rotterdam Aboutaleb vindt het zeer verdrietig dat de 'markante' Jules Deelder donderdag is overleden. "Heel triest dat ik geen nachtburgemeester meer heb en daarom onrustig zal slapen. Ik kan de nacht niet meer in de vertrouwde handen van Deelder geven", zegt Aboutaleb.

Ter ere van zijn zeventigste verjaardag was Deelder voor een dag burgemeester van Rotterdam. Samen met Aboutaleb deelde hij acht uur lang het burgemeesterschap van de stad. "Hij had een speciaal, voor hem ontworpen ambtsketen, iets creatiever en meer artistiek dan die van mij." Ook mocht Deelder die dag een toespraak houden. "Daarin moest ik het zelf behoorlijk ontgelden. Het is een bijzondere vriendschap. Je weet nooit wanneer je van hem een uitbrander krijgt."

'Drink je een glaasje mee?'

Aboutaleb heeft het introductie-etentje met Deelder tijdens zijn installatie als burgemeester nog vers in het geheugen. "Hij zat natuurlijk vaak aan de gin-tonic", zegt Aboutaleb. "Hij vroeg: drink je een glaasje mee? Om uit te leggen waarom ik niet dronk, zei ik tegen hem: ik ben verantwoordelijk voor de openbare orde in de stad. Stel dat er vanavond een raffinaderij in de fik vliegt, dan moet ik toch kunnen handelen vanavond. Dan kan ik toch niet dronken zijn. Toen sprak hij de gedenkwaardige woorden: Ahmed, zeur nou niet, want jouw voorgangers werkten alleen als ze dronken waren. Zo relativerend kon hij in het leven staan."

Aboutaleb roemt de bijdrage van Deelder aan het gevoel van trots bij Rotterdammers. "Hij leerde ze om zich niet continue met andere steden te vergelijken." Daarnaast is de burgemeester gecharmeerd van de wijsheid van de woordkunstenaar, die tot uiting komt in de dichtregels die schitteren op verschillende gebouwen in de stad.

Bekijk de video van de installatie van Deelder als burgemeester van Rotterdam in de video hierboven.

Aboutaleb laat het overlijden van de nachtburgemeester niet ongemerkt voorbij gaan. "We hebben de Rotterdamse vlag halfstok gehangen. Er komt ook een rouwadvertentie. Ik heb inmiddels de familie een brief gestuurd. Daarnaast hoop ik dat Rotterdam Jules kan herdenken tijdens een begrafenis of crematie."

