Mysterieuze aankondiging van Deelders dood: 'Horloge stopte ineens met tikken'

Ger Koedam jr. is behoorlijk aangeslagen door het overlijden van Jules Deelder. Gers vader, eigenaar van café Ari, was namelijk 45 jaar lang beste vrienden met Deelder. "Mijn vader is kapot. Zijn beste vriend is heengegaan. Het verdriet van mijn vader doet me veel pijn."

Het verlies is dan ook groot. "Ik ben vijftig dus ik kan me niet heugen dat Jules niet in mijn leven voorkwam. Onze families hingen om elkaar heen", zegt de zoon van de kroeguitbater die zelf ook werkzaam is in het café.

Horloge van Deelder

Er gebeurde recentelijk nog iets bizars in het leven van Koedam jr. "Ik heb twee jaar geleden een horloge voor mijn verjaardag cadeau gekregen van Jules. Ik heb nooit eerder in mijn hele leven een cadeau gekregen van Jules. Normaal draag ik ook nooit horloges", vervolgt Koedam jr.

"Ik heb 'm dus al twee jaar en drie dagen geleden stopte het er ineens mee. Daarom staat het horloge al drie dagen om tien voor half vier", zegt Koedam. Of hij al iets verwachtte toen het apparaat ineens stopte? "Nee, ik dacht alleen: kut, hij doet het niet meer."

'Hij had altijd gelijk'

Op de vraag wat Koedam jr. nu precies aan Deelder gaat missen, is het antwoord simpel: álles! "Ik ga écht alles aan hem missen. Als hij 'aan' was dan kon je zo van hem genieten. Dan lulde hij iedereen onder tafel. Of je nou advocaat, burgemeester of letterkundige was, je won nooit van hem. Dan kwam je er ook echt niet meer tussen. En het erge was: hij had altijd gelijk."

Vader Koedam is deze donderdag verplicht thuisgebleven. "Ik wilde hem niet blootstellen aan deze drukte. Verder gaan de kerstborrels gewoon door. Ik hoop dat er veel mensen bloemen bij zijn standbeeld leggen."

Bekijk het volledige interview van verslaggever Ineke Moerman met Ger Koedam jr. in de twee video's hierboven.