Schrijver van boek Deelder in shock: 'Ik zal het moeten herschrijven'

Anton Slotboom over het boek dat hij schreef over Jules Deelder

De inkt was bij wijze van spreken nog niet opgedroogd en de uitgeverij had het boek pas net binnen. Toen kwam het nieuws dat Jules Deelder op 75-jarige leeftijd is overleden. Een grote shock voor schrijver Anton Slotboom, die de afgelopen maanden hard werkte aan een boek over de nachtburgemeester van Rotterdam. "Ik ga hem echt missen."

Slotboom onderzocht voor het boek het indrukwekkende leven van schrijver, dichter, muzikant en performer Jules Deelder. Hij dook in zijn werken, keek oude interviews terug en sprak met mensen die dicht bij hem stonden. Slotstuk van het boek: Deelder's 75e verjaardag, die vorige maand groots werd gevierd in De Doelen in Rotterdam.

"Ik ben ooit begonnen met het vastleggen van het leven van Ted Langenbach, de partygoeroe van de stad", vertelt Slotboom. "Ik vind het belangrijk dat we zoiets vastleggen, want we kunnen leren van zulke vrije vogels. Jules was daar de overtreffende trap van."



Volgens Slotboom had Deelder een omvangrijk leven. "Hij was veel meer dan de performer, bekende Nederlander of auteur. Ik wilde heel graag dat dat werd vastgelegd, ook vooral omdat hij het zelf niet wilde. Hij wilde alleen in de toekomst kijken, en niet terug."

Dat kenmerkte hem. "In De Doelen werd hij benoemd tot Rotterdams erfgoed. Dat vond hij allemaal prima, zolang het geen folklore werd. Die houding hield hij tot het einde vol."

Het nieuws van zijn dood kwam als een verrassing voor zijn omgeving, al was Deelder zelf al sinds zijn veertigste duidelijk. "Hij zei vanaf die leeftijd al: 'goh, dat ik zelf nog leef.' Dat is wel bijzonder natuurlijk."

Hoax

Slotboom - ook journalist bij Rijnmond - dacht bij het horen van zijn overlijden vrij snel aan een hoax uit 2002. "Toen werd de site van Rijnmond gekraakt en werd een bericht gepubliceerd dat Deelder dood was. Jack Kerklaan (voormalig verslaggever Rijnmond, red.) is toen naar zijn huis gegaan. Hij deed heel kort open en zei: 'ik ben niet dood, en nou opgepleurd!"

Het is de schrijver al opgevallen dat de dood van Deelder veel losmaakt bij Rotterdammers. "Het overstijgt de culturele elite. Het lijkt wel of al die Rotterdammers op een of andere manier geraakt zijn door zijn dood."

Het boek van Slotboom over Deelder, 'De zin van het leven ben je zelf', zou eigenlijk in januari 2020 in de winkel liggen. Dat is nog steeds het plan. "Ik zal het wel moeten herschrijven", zegt Slotboom. "Mijn boek is geen gesloten boek."