'Het enige programma ter wereld waarvan de presentator steevast te laat kwam'

Jules Deelder draaide in de jaren negentig jazzplaatjes op Radio Rijnmond. Tot grote ergernis van de toenmalige medewerkers, was hij nooit op tijd voor zijn eigen programma. Oprichter van Radio Rijnmond en buurman van Deelder Nico Haasbroek blikt terug.

"Ik ben begonnen hem een oudejaarsconference te laten houden bij Radio Rijnmond. Dat vond hij heel leuk om te doen", vertelt Haasbroek. "Pas daarna is het idee ontstaan een jazzprogramma te maken op zaterdagmiddag. Hij was altijd te laat en het personeel was daar kwaad om."

Op vergaderingen lieten ze van zich horen, maar hoofdredacteur Haasbroek kon er weinig aan doen. "De enige smoes die ik kon bedenken was: bedenk dat dit het enige programma ter wereld is waarvan de presentator steevast te laat komt", vertelt Haasbroek. "We startten altijd direct na het nieuws een band, in afwachting van de presentator. Als hij dan binnenkwam, begon hij. "En dan had hij altijd saxofoonplaten bij zich."

Deelder heeft het programma jarenlang gedaan. "Hij vroeg er geen geld voor, hij vond het leuk."

Pannenkoekenparty's

Nico Haasbroek en Jules Deelder waren buren, ze woonden naast elkaar aan de Rochussenstraat in Rotterdam-West. "We gingen via de achterdeur bij elkaar naar binnen." Haasbroek herinnert zich nachtelijke pannenkoekenparty's, verjaardagen en tekenlessen van Deelders' vrouw aan hun dochters.

Deelder liep vaak door West, weet Haasbroek. Hij liep met zijn hond in de buurt van het Museumpark, bij de G.J. de Jonghweg bij Coolhaven, bij voetbalclub Sparta en natuurlijk in café in West, zoals het naar Deelders dochter vernoemde Ari.

Aftasten

"Je moest altijd een beetje aftasten als je hem tegenkwam hoe zijn pet stond", vertelt Haasbroek. "Soms merkte je ook dat hij er geen behoefte aan had, was hij naar binnen gekeerd. Vaak tevreden, maar geen behoefte aan een lang gesprek."

Haasbroek noemt hem een lieve man. "Het is vreselijk dat hij dood is, vooral omdat 'ie een groot dichter was."