De politie Dordrecht laat weten dat afgelopen weekend een kat is neergeschoten in de wijk Sterrenburg. Het dier heeft zijn verwondingen niet overleefd.

Het beestje werd zondag rond 15.00 uur gevonden op de parkeerplaats aan de Stratosfeerstraat. De kat was verlamd aan de achterkant van zijn lijf.

Eenmaal bij de dierenarts bleek dat de kat een kogel in zijn rug had. De kat is aan zijn verwondingen en verlamming overleden, laat de politie weten op Facebook.