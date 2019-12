Hugo Borst: 'Door Deelder ben ik gaan schrijven'

"Hij heeft mij aangemoedigd tot schrijven", zegt de Rotterdamse schrijver Hugo Borst. "Het zal even wennen worden, Rotterdam zonder Deelder: de nachtburgemeester, de Sparta-supporter, de jazz-fanaat. Het zal er een stukje leger op worden."

"We zijn Jules kwijt, maar er is in de overlevering gelukkig heel veel bewaard gebleven, waaronder zijn prachtige gedichten en boeken."

Hugo Borst was vijftien jaar toen hij Deelder z'n poëzie ging lezen. "En toen ben ik hem op gaan zoeken. Hij trad wel eens op in LantarenVenster of De Doelen. Ik bewonderde hem wel hoor: de flamboyante man, goed gesoigneerd met zijn prachtige vlinderbrillen."

Net als Borst was Deelder een trouwe Spartasupporter: "Jules kon beledigend en cynisch zijn, maar bleef de Spartanen ook altijd aanmoedigen."

Schijt aan alles

"Rotterdam rouwt, maar is ook vrolijk en trots op wat hij heeft nagelaten. Ik ben blij dat ik zijn stadsgenoot mocht zijn en hem een beetje mocht kennen", zegt Borst. "Hij was compromisloos, hij had schijt aan alles, dat vond ik zo leuk aan hem."

Deelder heeft veel prijzen gewonnen, waaronder de Tollens en Anna Blaman, voor zijn schrijfwerk. Maar de grootste literatuurprijs - de PC Hooftprijs - niet . "Daar had 'ie wel een beetje de tering over in maar het heeft zijn leven niet vergald, hij kon ook zonder die erkenning bestaan."

"Mensen voor wie literatuur niet heel belangrijk was, heeft hij aan het lezen gebracht. Hij was niet alleen voor de fijnproever, maar voor iedereen. Iedere Rotterdammer die Deelder mocht, bewonderde of zelfs een klootzak vond, zou hem kunnen eren door een gedicht van hem uit het hoofd te leren."