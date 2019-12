'Van muziek wist hij meer dan de meeste muzikanten'

"Het is een rare dag. Ik werd aan alle kanten wakker gebeld", vertelt saxofonist Benjamin Herman. Hij kan nog maar moeilijk geloven dat Jules Deelder niet meer leeft. Ze stonden in november nog op het podium in De Doelen bij de 75e verjaardag van Deelder. "Het was een hele bijzondere avond. Iedereen dacht dat Jules 120 zou worden. "Ik heb Jules voor het eerst ontmoet toen ik vijftien was", vertelt de saxofonist. "Ik kreeg door mijn leraar Nederlands Schöne Welt (verhalenbundel van Deelder, red.) in de handen gedrukt. Sindsdien volg ik hem. Op een gegeven moment kwamen we elkaar tegen bij optredens en op festivals, we zijn vrienden geworden.